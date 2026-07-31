Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index-Performance im Fokus
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31.07.2026 12:26:45
Freitagshandel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent auf 8 554,55 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,045 Prozent fester bei 8 489,44 Punkten in den Handel, nach 8 485,64 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 483,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 576,55 Punkten.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 771,97 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 454 572 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 230,182 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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