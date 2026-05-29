Freitagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagnachmittag

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,33 Prozent stärker bei 8 216,10 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,414 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,436 Prozent stärker bei 8 224,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 188,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 286,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 212,14 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,375 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 072,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 779,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,255 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 193 259 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,321 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at