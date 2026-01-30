Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Index im Blick 30.01.2026 09:29:46

Freitagshandel in Paris: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 8 087,34 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,428 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 8 070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 070,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 087,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,531 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Wert von 8 168,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 157,29 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 7 941,64 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,32 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 15 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,441 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,66 -0,83% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 542,80 -1,09% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,80 0,15% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,16 -0,63% Stellantis
Worldline SA 1,46 1,92% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 091,79 0,25%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost finden die Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

