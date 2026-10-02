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Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 12:27:13

Freitagshandel in Wien: Am Freitagmittag Gewinne im ATX

Freitagshandel in Wien: Am Freitagmittag Gewinne im ATX

Der ATX wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 6 681,16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,406 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,035 Prozent fester bei 6 680,72 Punkten in den Handel, nach 6 678,41 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 670,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 749,87 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 3,80 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der ATX bei 6 755,61 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 6 497,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der ATX mit 4 708,02 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24,84 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,93 Prozent auf 216,00 EUR), DO (+ 2,35 Prozent auf 191,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 44,18 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-28,10 Prozent auf 14,02 EUR), Erste Group Bank (-2,25 Prozent auf 113,00 EUR), Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 57,40 EUR), CA Immobilien (-0,93 Prozent auf 21,40 EUR) und BAWAG (-0,46 Prozent auf 174,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 463 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,041 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 223,00 10,40% AT & S (AT&S)
BAWAG 176,80 0,63% BAWAG
CA Immobilien 21,20 -1,85% CA Immobilien
DO & CO 193,00 3,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,60 -1,73% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,74 -29,54% Lenzing AG
OMV AG 70,50 -0,21% OMV AG
Österreichische Post AG 30,75 0,82% Österreichische Post AG
Raiffeisen 58,35 -0,43% Raiffeisen
Vienna Insurance 65,50 1,55% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,32 1,33% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,67 0,85% Wienerberger AG

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ATX 6 718,25 0,60%

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