Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime aktuell
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12.06.2026 17:59:00
Freitagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime schlussendlich steigen
Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,99 Prozent höher bei 3 085,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 2 996,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 996,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 094,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 993,31 Punkten erreichte.
ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,71 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 2 891,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 661,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 206,49 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16,09 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 094,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 154,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,88 Prozent auf 4,14 EUR), Wienerberger (+ 5,59 Prozent auf 23,44 EUR), DO (+ 5,44 Prozent auf 203,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 5,12 Prozent auf 80,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR), Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR) und Verbund (-0,52 Prozent auf 57,65 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 474 666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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