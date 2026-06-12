Freitagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime schlussendlich steigen

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,99 Prozent höher bei 3 085,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 2 996,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 996,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 094,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 993,31 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,71 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 2 891,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 661,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 206,49 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16,09 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 094,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 154,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,88 Prozent auf 4,14 EUR), Wienerberger (+ 5,59 Prozent auf 23,44 EUR), DO (+ 5,44 Prozent auf 203,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 5,12 Prozent auf 80,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR), Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR) und Verbund (-0,52 Prozent auf 57,65 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 474 666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at