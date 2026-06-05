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05.06.2026 17:58:38
Freitagshandel in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone
Am Freitag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,53 Prozent auf 6 084,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 171,326 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 116,94 Punkten in den Handel, nach 6 116,53 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 165,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 077,66 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,03 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 5 800,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 437,32 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4 415,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 102,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,18 Prozent auf 60,20 EUR), Verbund (+ 0,94 Prozent auf 59,35 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,75 EUR) und OMV (+ 0,40 Prozent auf 63,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,33 Prozent auf 133,20 EUR), PORR (-4,83 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-4,81 Prozent auf 22,75 EUR), voestalpine (-3,24 Prozent auf 47,20 EUR) und Lenzing (-2,37 Prozent auf 22,65 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 595 Aktien gehandelt. Mit 39,035 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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