DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance im Fokus 02.01.2026 17:58:21

Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der ATX befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent fester bei 5 351,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 155,967 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 5 326,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 297,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 353,27 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5 071,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 708,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der ATX mit 3 656,78 Punkten gehandelt.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 4,22 Prozent auf 28,40 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 23,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,86 Prozent auf 32,80 EUR), voestalpine (+ 1,64 Prozent auf 38,40 EUR) und OMV (+ 1,60 Prozent auf 48,28 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil DO (-2,17 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Raiffeisen (-1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Wienerberger (-1,37 Prozent auf 30,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,36 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 342 308 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & COmehr Nachrichten

Analysen zu DO & COmehr Analysen

10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
18.02.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 32,80 1,86% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,43 -1,84% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 202,50 -2,17% DO & CO
Erste Group Bank AG 103,90 0,97% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 23,95 2,35% Lenzing AG
OMV AG 48,28 1,60% OMV AG
Österreichische Post AG 31,35 0,80% Österreichische Post AG
Raiffeisen 37,66 -1,67% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 28,40 4,22% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 15,36 -0,65% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 38,40 1,64% voestalpine AG
Wienerberger AG 30,20 -1,37% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 351,75 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
05:24 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:41 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
03:38 Bitcoin, Ether & Co. im Dezember 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.01.26 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen