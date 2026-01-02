DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX-Performance im Fokus
|
02.01.2026 17:58:21
Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent fester bei 5 351,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 155,967 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 5 326,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 297,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 353,27 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5 071,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 708,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der ATX mit 3 656,78 Punkten gehandelt.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 4,22 Prozent auf 28,40 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 23,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,86 Prozent auf 32,80 EUR), voestalpine (+ 1,64 Prozent auf 38,40 EUR) und OMV (+ 1,60 Prozent auf 48,28 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil DO (-2,17 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Raiffeisen (-1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Wienerberger (-1,37 Prozent auf 30,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,36 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 342 308 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DO & COmehr Analysen
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
|18.02.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,80
|1,86%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,43
|-1,84%
|DO & CO
|202,50
|-2,17%
|Erste Group Bank AG
|103,90
|0,97%
|Lenzing AG
|23,95
|2,35%
|OMV AG
|48,28
|1,60%
|Österreichische Post AG
|31,35
|0,80%
|Raiffeisen
|37,66
|-1,67%
|Schoeller-Bleckmann
|28,40
|4,22%
|UNIQA Insurance AG
|15,36
|-0,65%
|voestalpine AG
|38,40
|1,64%
|Wienerberger AG
|30,20
|-1,37%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 351,75
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.