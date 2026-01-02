Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der ATX befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent fester bei 5 351,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 155,967 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 5 326,08 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 297,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 353,27 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5 071,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 708,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der ATX mit 3 656,78 Punkten gehandelt.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 4,22 Prozent auf 28,40 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 23,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,86 Prozent auf 32,80 EUR), voestalpine (+ 1,64 Prozent auf 38,40 EUR) und OMV (+ 1,60 Prozent auf 48,28 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil DO (-2,17 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Raiffeisen (-1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Wienerberger (-1,37 Prozent auf 30,20 EUR) und UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,36 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 342 308 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at