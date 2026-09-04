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Index-Performance im Fokus 04.09.2026 15:58:44

Freitagshandel in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Freitagshandel in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Nachmittag.

Am Freitag klettert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 1,02 Prozent auf 6 869,80 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 190,366 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent höher bei 6 802,72 Punkten, nach 6 800,72 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 785,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 875,20 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,23 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6 657,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 116,53 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 4 622,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,37 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 875,20 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 15,73 Prozent auf 172,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,81 Prozent auf 98,10 EUR), Wienerberger (+ 3,48 Prozent auf 19,33 EUR), voestalpine (+ 2,60 Prozent auf 46,62 EUR) und DO (+ 2,49 Prozent auf 205,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil OMV (-1,53 Prozent auf 67,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,96 Prozent auf 18,56 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 22,60 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,40 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 214 835 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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