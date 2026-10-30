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Index-Bewegung 30.10.2026 17:58:42

Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende

Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende

Der ATX erlitt zum Handelsende Verluste.

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,86 Prozent tiefer bei 6 420,03 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,599 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 475,46 Punkten, nach 6 475,46 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 409,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 491,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 6 856,00 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 6 454,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 747,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 19,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 3,04 Prozent auf 76,15 EUR), DO (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,93 Prozent auf 108,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), voestalpine (-2,69 Prozent auf 41,30 EUR), Lenzing (-2,53 Prozent auf 10,80 EUR), BAWAG (-2,22 Prozent auf 158,60 EUR) und Raiffeisen (-1,75 Prozent auf 56,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 616 720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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ATX 6 420,03 -0,86%

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