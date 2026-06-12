ATX

6 258,71
186,04
3,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 12.06.2026 12:26:55

Freitagshandel in Wien: ATX legt mittags kräftig zu

Freitagshandel in Wien: ATX legt mittags kräftig zu

Börsianer in Wien schicken den ATX am Mittag weit ins Plus.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 3,25 Prozent aufwärts auf 6 269,89 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 167,646 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 072,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 072,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 066,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 276,17 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 848,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der ATX auf 5 348,99 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bewegte sich der ATX bei 4 388,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,16 Prozent nach oben. Bei 6 276,17 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 8,81 Prozent auf 210,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,27 Prozent auf 153,40 EUR), Wienerberger (+ 6,76 Prozent auf 23,70 EUR), Raiffeisen (+ 4,94 Prozent auf 51,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 4,71 Prozent auf 108,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,79 Prozent auf 57,70 EUR), Verbund (-0,09 Prozent auf 57,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,55 EUR) und Andritz (+ 1,70 Prozent auf 77,80 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 182 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,384 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 258,71 3,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen