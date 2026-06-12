Freitagshandel in Wien: ATX legt mittags kräftig zu

Börsianer in Wien schicken den ATX am Mittag weit ins Plus.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 3,25 Prozent aufwärts auf 6 269,89 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 167,646 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 072,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 072,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 066,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 276,17 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 848,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der ATX auf 5 348,99 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bewegte sich der ATX bei 4 388,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,16 Prozent nach oben. Bei 6 276,17 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 8,81 Prozent auf 210,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,27 Prozent auf 153,40 EUR), Wienerberger (+ 6,76 Prozent auf 23,70 EUR), Raiffeisen (+ 4,94 Prozent auf 51,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 4,71 Prozent auf 108,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,79 Prozent auf 57,70 EUR), Verbund (-0,09 Prozent auf 57,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,55 EUR) und Andritz (+ 1,70 Prozent auf 77,80 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 182 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,384 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at