Freitagshandel in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Freitag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,91 Prozent auf 5 760,81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 165,989 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,031 Prozent stärker bei 5 815,49 Punkten, nach 5 813,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 818,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 760,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,29 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 5 268,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der ATX mit 5 519,17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 025,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,64 Prozent zu. Bei 5 972,19 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,13 Prozent auf 91,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,95 Prozent auf 37,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 26,10 EUR), Verbund (+ 0,62 Prozent auf 64,75 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 58,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Österreichische Post (-4,67 Prozent auf 33,65 EUR), BAWAG (-3,92 Prozent auf 147,00 EUR), voestalpine (-2,51 Prozent auf 42,00 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 39,65 EUR) und Raiffeisen (-1,23 Prozent auf 43,48 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 694 Aktien gehandelt. Mit 39,384 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at