Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent auf 5 871,32 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 167,400 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent höher bei 5 921,94 Punkten, nach 5 921,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 923,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 851,84 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,262 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der ATX auf 5 882,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 5 622,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der ATX bei 4 406,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,17 Prozent auf 34,50 EUR), Verbund (+ 0,32 Prozent auf 61,75 EUR), Erste Group Bank (+ 0,31 Prozent auf 97,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,58 Prozent auf 17,06 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-3,43 Prozent auf 101,40 EUR), voestalpine (-3,16 Prozent auf 44,74 EUR), Wienerberger (-3,11 Prozent auf 22,40 EUR), Lenzing (-3,05 Prozent auf 23,85 EUR) und Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 267 124 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,656 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at