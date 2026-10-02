Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Index im Blick
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02.10.2026 15:58:45
Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags kaum bewegt
Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 6 678,57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,406 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 6 680,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 678,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 749,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 638,65 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 3,84 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 755,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, stand der ATX bei 6 497,14 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 708,02 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,79 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 217,00 EUR), DO (+ 3,21 Prozent auf 193,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,17 Prozent auf 69,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-28,62 Prozent auf 13,92 EUR), Erste Group Bank (-2,16 Prozent auf 113,10 EUR), CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,25 EUR), BAWAG (-1,31 Prozent auf 173,40 EUR) und Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 57,95 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 597 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,041 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie weist mit 7,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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