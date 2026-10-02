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Index im Blick 02.10.2026 15:58:45

Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags kaum bewegt

Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags kaum bewegt

Am Freitagnachmittag herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 6 678,57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,406 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 6 680,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 678,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 749,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 638,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 3,84 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 755,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, stand der ATX bei 6 497,14 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 708,02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,79 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 217,00 EUR), DO (+ 3,21 Prozent auf 193,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 16,86 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,17 Prozent auf 69,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-28,62 Prozent auf 13,92 EUR), Erste Group Bank (-2,16 Prozent auf 113,10 EUR), CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,25 EUR), BAWAG (-1,31 Prozent auf 173,40 EUR) und Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 57,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 597 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,041 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist mit 7,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 223,00 10,40% AT & S (AT&S)
BAWAG 176,80 0,63% BAWAG
CA Immobilien 21,20 -1,85% CA Immobilien
DO & CO 193,00 3,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,60 -1,73% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,74 -29,54% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 68,60 0,15% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 70,50 -0,21% OMV AG
Österreichische Post AG 30,75 0,82% Österreichische Post AG
Raiffeisen 58,35 -0,43% Raiffeisen
Vienna Insurance 65,50 1,55% Vienna Insurance
Wienerberger AG 16,67 0,85% Wienerberger AG

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ATX 6 718,25 0,60%

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