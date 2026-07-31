Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start fester

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,30 Prozent aufwärts auf 6 538,40 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 177,701 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,035 Prozent auf 6 452,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 454,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 445,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 546,52 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Der ATX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 6 464,20 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 794,70 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 4 521,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,17 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,78 Prozent auf 146,20 EUR), Andritz (+ 2,22 Prozent auf 83,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 70,80 EUR), Verbund (+ 2,09 Prozent auf 58,55 EUR) und Lenzing (+ 1,93 Prozent auf 23,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 32,50 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 202,50 EUR), OMV (+ 0,16 Prozent auf 63,55 EUR), Palfinger (+ 0,17 Prozent auf 30,35 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 114,60 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 45 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,006 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at