Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start schwächer

Am Freitag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,15 Prozent auf 6 385,69 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 180,355 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 459,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 371,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 461,46 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 568,68 Punkten gehandelt. Der ATX lag vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 5 957,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 486,49 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,32 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 58,80 EUR), OMV (+ 0,41 Prozent auf 61,75 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,15 EUR) und Andritz (-0,40 Prozent auf 73,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-4,81 Prozent auf 166,20 EUR), Raiffeisen (-2,10 Prozent auf 53,55 EUR), voestalpine (-1,72 Prozent auf 44,50 EUR), BAWAG (-1,61 Prozent auf 171,60 EUR) und Erste Group Bank (-1,48 Prozent auf 113,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 16 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,628 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at