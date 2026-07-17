Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX Prime fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag fällt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,10 Prozent auf 3 145,48 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 180,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 180,54 Punkten am Vortag.

Bei 3 181,36 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 139,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,27 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 3 230,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 947,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 254,22 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 18,33 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,43 Prozent auf 64,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,21 Prozent auf 50,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 58,80 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 61,75 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-4,81 Prozent auf 166,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), Raiffeisen (-2,10 Prozent auf 53,55 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 16 281 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at