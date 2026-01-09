Freitagshandel in Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag zurück

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Mittag.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 2 683,55 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 2 689,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,00 Punkten am Vortag.

Bei 2 674,27 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 695,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,959 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 546,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 364,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 820,27 Punkten gehandelt.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,70 Prozent auf 11,40 EUR), CA Immobilien (+ 2,62 Prozent auf 24,32 EUR), Semperit (+ 2,44 Prozent auf 13,44 EUR), OMV (+ 2,21 Prozent auf 48,20 EUR) und Palfinger (+ 1,94 Prozent auf 36,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-3,61 Prozent auf 3,20 EUR), Vienna Insurance (-3,22 Prozent auf 66,20 EUR), CPI Europe (-2,66 Prozent auf 15,76 EUR), ZUMTOBEL (-2,23 Prozent auf 3,51 EUR) und Frequentis (-2,22 Prozent auf 79,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 129 615 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,16 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

