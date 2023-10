Freitagshandel in Wien: ATX Prime fällt schlussendlich zurück

Am Freitag beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 1 519,38 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,026 Prozent schwächer bei 1 521,10 Punkten, nach 1 521,50 Punkten am Vortag.

Bei 1 534,26 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 513,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,584 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 575,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 634,13 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der ATX Prime noch bei 1 454,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 4,06 Prozent zu Buche. Bei 1 789,53 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 3,72 Prozent auf 20,90 EUR), Wolford (+ 3,72 Prozent auf 4,46 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,63 Prozent auf 23,44 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,48 Prozent auf 37,20 EUR) und Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 30,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Österreichische Post (-2,10 Prozent auf 30,25 EUR), OMV (-1,74 Prozent auf 40,13 EUR), Frequentis (-1,38 Prozent auf 28,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,15 Prozent auf 8,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,95 Prozent auf 47,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 1 009 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 1,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

