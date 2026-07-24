Freitagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3 177,07 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der ATX Prime 0,042 Prozent leichter bei 3 175,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 176,83 Punkten am Vortag.

Bei 3 202,67 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 156,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 179,50 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 2 848,78 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 2 293,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,52 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 5,05 Prozent auf 62,40 EUR), Andritz (+ 3,20 Prozent auf 77,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,53 Prozent auf 80,90 EUR), voestalpine (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR) und Telekom Austria (+ 2,52 Prozent auf 9,76 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-5,82 Prozent auf 158,60 EUR), Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (-4,79 Prozent auf 71,50 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR) und Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 580 161 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,094 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at