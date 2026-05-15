AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Performance im Blick
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15.05.2026 09:29:07
Freitagshandel in Wien: ATX Prime sackt zum Start ab
Am Freitag verliert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent auf 2 903,76 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 929,70 Punkten in den Handel, nach 2 929,63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 930,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 899,67 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,264 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 910,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 2 799,35 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 2 215,86 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 10,00 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 62,70 EUR), Warimpex (+ 0,41 Prozent auf 0,48 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 61,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), Flughafen Wien (-2,02 Prozent auf 48,50 EUR), voestalpine (-1,99 Prozent auf 45,28 EUR), Raiffeisen (-1,65 Prozent auf 46,48 EUR) und Erste Group Bank (-1,60 Prozent auf 95,55 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 30 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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