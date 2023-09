Freitagshandel in Wien: ATX Prime startet im Minus

Am Freitag fällt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,18 Prozent auf 1 594,68 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,025 Prozent leichter bei 1 597,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 597,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 599,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 593,52 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,05 Prozent zurück. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 1 590,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 568,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 431,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0,693 Prozent nach oben. Bei 1 789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 530,67 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 2,16 Prozent auf 17,06 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,43 Prozent auf 6,39 EUR), Palfinger (+ 0,66 Prozent auf 22,90 EUR), DO (+ 0,39 Prozent auf 104,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,37 Prozent auf 54,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), AMAG (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), EVN (-1,62 Prozent auf 24,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 126,60 EUR) und IMMOFINANZ (-1,32 Prozent auf 17,94 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telekom Austria-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 60 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,992 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Mit 9,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

