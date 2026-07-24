Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,20 Prozent höher bei 3 183,13 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,042 Prozent auf 3 175,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 176,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 202,67 Punkte, das Tagestief hingegen 3 156,50 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3 179,50 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 2 848,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 293,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,75 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Andritz (+ 3,34 Prozent auf 77,40 EUR), Rosenbauer (+ 2,02 Prozent auf 60,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,94 Prozent auf 23,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,77 Prozent auf 80,30 EUR) und voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 44,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 164,20 EUR), Wienerberger (-1,86 Prozent auf 20,00 EUR) und Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 27,20 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 371 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,094 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at