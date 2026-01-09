Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent leichter bei 2 685,84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 2 689,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 695,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 674,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 546,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 364,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der ATX Prime noch bei 1 820,27 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 4,42 Prozent auf 13,70 EUR), FACC (+ 2,88 Prozent auf 11,42 EUR), UBM Development (+ 2,83 Prozent auf 21,80 EUR), OMV (+ 2,76 Prozent auf 48,46 EUR) und CA Immobilien (+ 2,36 Prozent auf 24,26 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-3,61 Prozent auf 3,20 EUR), Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 66,40 EUR), Frequentis (-2,72 Prozent auf 78,80 EUR), STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 81,40 EUR) und CPI Europe (-1,73 Prozent auf 15,91 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 216 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Polytec-Aktie hat mit 5,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at