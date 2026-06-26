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Kursentwicklung im Fokus 26.06.2026 12:26:47

Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer

Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer

Mit dem ATX Prime geht es derzeit abwärts.

Am Freitag gibt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 1,09 Prozent auf 3 158,40 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,143 Prozent tiefer bei 3 188,55 Punkten, nach 3 193,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 149,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 188,55 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 013,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 663,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 189,35 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,82 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell CPI Europe (+ 0,92 Prozent auf 15,42 EUR), AMAG (+ 0,75 Prozent auf 27,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,54 Prozent auf 55,45 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (-5,00 Prozent auf 190,00 EUR), Marinomed Biotech (-4,86 Prozent auf 8,80 EUR), Telekom Austria (-4,73 Prozent auf 9,66 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,95 Prozent auf 5,26 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 115 477 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,706 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie hat mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 27,00 0,75% AMAG
AT & S (AT&S) 193,20 -3,40% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,60 1,07% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,54 1,70% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 115,70 -1,53% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 5,32 -1,85% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,20 -0,54% Marinomed Biotech AG
OMV AG 54,10 -1,55% OMV AG
Österreichische Post AG 31,85 0,47% Österreichische Post AG
Raiffeisen 55,15 0,00% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,78 -3,55% Telekom Austria AG
voestalpine AG 41,86 -3,06% voestalpine AG
Warimpex 0,50 -5,30% Warimpex

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