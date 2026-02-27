Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Performance im Blick
|
27.02.2026 17:58:50
Freitagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels schwächer
Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,92 Prozent tiefer bei 2 840,18 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,027 Prozent höher bei 2 867,38 Punkten, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 832,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 873,16 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 788,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 479,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 104,90 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent nach oben. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 4,40 Prozent auf 15,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,99 Prozent auf 99,90 EUR), Semperit (+ 2,75 Prozent auf 13,46 EUR), Verbund (+ 2,20 Prozent auf 60,30 EUR) und EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,27 Prozent auf 35,55 EUR), Erste Group Bank (-2,80 Prozent auf 100,70 EUR) und BAWAG (-2,65 Prozent auf 132,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BAWAG-Aktie. 4 274 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolford AG
|
27.02.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Marinomed Biotech AG
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|73,55
|-0,27%
|BAWAG
|132,00
|-2,65%
|Erste Group Bank AG
|100,70
|-2,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,60
|2,07%
|FACC AG
|15,66
|4,40%
|Marinomed Biotech AG
|17,65
|-3,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|99,90
|2,99%
|OMV AG
|54,80
|-0,90%
|Schoeller-Bleckmann
|35,55
|-3,27%
|Semperit AG Holding
|13,46
|2,75%
|Verbund AG
|60,30
|2,20%
|Warimpex
|0,48
|-2,66%
|Wolford AG
|2,94
|-3,29%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 840,18
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.