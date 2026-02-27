Freitagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der ATX Prime bewegte sich am Freitagabend im Minus.

Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,92 Prozent tiefer bei 2 840,18 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,027 Prozent höher bei 2 867,38 Punkten, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 832,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 873,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 788,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 479,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 104,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent nach oben. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 4,40 Prozent auf 15,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,99 Prozent auf 99,90 EUR), Semperit (+ 2,75 Prozent auf 13,46 EUR), Verbund (+ 2,20 Prozent auf 60,30 EUR) und EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,27 Prozent auf 35,55 EUR), Erste Group Bank (-2,80 Prozent auf 100,70 EUR) und BAWAG (-2,65 Prozent auf 132,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BAWAG-Aktie. 4 274 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at