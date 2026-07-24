Freitagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 3 196,58 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,042 Prozent tiefer bei 3 175,49 Punkten, nach 3 176,83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 156,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 196,87 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,91 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 3 179,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 848,78 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 2 293,03 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,26 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 5,34 Prozent auf 78,90 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 44,46 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR), DO (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,54 Prozent auf 165,80 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 63,80 EUR) und AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 38 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,094 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at