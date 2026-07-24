CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Kursentwicklung im Fokus
|
24.07.2026 09:29:04
Freitagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 3 196,58 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,042 Prozent tiefer bei 3 175,49 Punkten, nach 3 176,83 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 156,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 196,87 Einheiten.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,91 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 3 179,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 848,78 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 2 293,03 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,26 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 5,34 Prozent auf 78,90 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 44,46 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR), DO (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,54 Prozent auf 165,80 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 63,80 EUR) und AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 38 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,094 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CA Immobilien
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26