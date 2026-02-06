Raiffeisen Aktie

Wiener Börse-Handel im Fokus 06.02.2026 12:26:50

Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge

Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge

Heute agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 5 626,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 166,732 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 637,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 587,34 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,390 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 415,39 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 4 767,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 920,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,44 Prozent auf 60,85 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 136,80 EUR), DO (+ 0,94 Prozent auf 194,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 106,60 EUR) und EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-8,83 Prozent auf 69,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,81 Prozent auf 48,70 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 27,15 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 29,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 66,90 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Andritz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 468 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

21.01.26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 70,70 -6,85% Andritz AG
AT & S (AT&S) 50,40 1,61% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,20 0,81% BAWAG
DO & CO 198,60 3,22% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 27,60 0,18% Lenzing AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 34,20 0,59% Österreichische Post AG
Raiffeisen 42,02 1,20% Raiffeisen
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
Vienna Insurance 66,20 -2,07% Vienna Insurance
Wienerberger AG 29,54 0,75% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 665,53 0,51%

