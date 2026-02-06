Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 5 626,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 166,732 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 637,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 587,34 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,390 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 415,39 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 4 767,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 920,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,44 Prozent auf 60,85 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 136,80 EUR), DO (+ 0,94 Prozent auf 194,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 106,60 EUR) und EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-8,83 Prozent auf 69,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,81 Prozent auf 48,70 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 27,15 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 29,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 66,90 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Andritz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 468 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at