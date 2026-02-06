Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
06.02.2026 12:26:50
Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge
Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 5 626,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 166,732 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 637,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 587,34 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,390 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 415,39 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 4 767,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 920,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,44 Prozent auf 60,85 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 136,80 EUR), DO (+ 0,94 Prozent auf 194,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 106,60 EUR) und EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-8,83 Prozent auf 69,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,81 Prozent auf 48,70 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 27,15 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 29,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 66,90 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die Andritz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 468 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|70,70
|-6,85%
|AT & S (AT&S)
|50,40
|1,61%
|BAWAG
|136,20
|0,81%
|DO & CO
|198,60
|3,22%
|Erste Group Bank AG
|107,00
|1,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,69%
|Lenzing AG
|27,60
|0,18%
|OMV AG
|52,15
|1,07%
|Österreichische Post AG
|34,20
|0,59%
|Raiffeisen
|42,02
|1,20%
|Verbund AG
|61,45
|3,45%
|Vienna Insurance
|66,20
|-2,07%
|Wienerberger AG
|29,54
|0,75%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 665,53
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.