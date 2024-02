Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 3 406,39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,672 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 3 376,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 372,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 374,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 419,58 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 383,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der ATX 3 261,95 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der ATX 3 500,85 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,165 Prozent abwärts. Bei 3 489,80 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 2,30 Prozent auf 51,25 EUR), voestalpine (+ 1,98 Prozent auf 25,80 EUR), Andritz (+ 1,77 Prozent auf 60,30 EUR), OMV (+ 1,69 Prozent auf 40,83 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-1,48 Prozent auf 63,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 21,24 EUR), Lenzing (-0,80 Prozent auf 30,95 EUR), Telekom Austria (-0,51 Prozent auf 7,86 EUR) und Wienerberger (+ 0,12 Prozent auf 32,64 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 204 281 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 21,748 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 9,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at