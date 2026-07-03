Freitagshandel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Am Freitag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent höher bei 6 541,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 177,382 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6 497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.

Bei 6 558,74 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 496,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der ATX noch bei 6 096,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der ATX bei 5 457,38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 4 431,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Palfinger (+ 4,92 Prozent auf 33,05 EUR), PORR (+ 4,70 Prozent auf 45,65 EUR), voestalpine (+ 4,38 Prozent auf 43,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,85 Prozent auf 91,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 29,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-2,23 Prozent auf 219,00 EUR), BAWAG (-1,17 Prozent auf 177,70 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 24,05 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 94 259 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,900 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at