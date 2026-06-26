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Kursverlauf 26.06.2026 15:58:58

Freitagshandel in Wien: ATX verbucht nachmittags Verluste

Freitagshandel in Wien: ATX verbucht nachmittags Verluste

Der ATX gibt sich derzeit schwächer.

Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1,82 Prozent auf 6 370,61 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 178,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,153 Prozent auf 6 478,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 488,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 370,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 478,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,39 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 6 099,93 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2026, einen Stand von 5 366,90 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 4 357,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,04 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,26 Prozent auf 32,10 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 55,90 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,45 EUR) und UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,74 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-6,50 Prozent auf 187,00 EUR), Lenzing (-3,75 Prozent auf 24,35 EUR), voestalpine (-3,52 Prozent auf 41,66 EUR), Andritz (-2,68 Prozent auf 76,20 EUR) und PORR (-2,39 Prozent auf 44,90 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 147 741 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,69 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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