Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Kursentwicklung im Fokus
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07.08.2026 15:58:50
Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,75 Prozent tiefer bei 6 693,81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,616 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,055 Prozent leichter bei 6 740,95 Punkten in den Handel, nach 6 744,66 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 673,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 752,42 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,60 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der ATX bei 6 488,23 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Stand von 5 941,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX mit 4 656,25 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25,08 Prozent. Bei 6 780,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 1,99 Prozent auf 30,80 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 38,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 24,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,81 Prozent auf 149,00 EUR) und DO (+ 0,49 Prozent auf 206,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Österreichische Post (-4,48 Prozent auf 30,95 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 23,80 EUR), Raiffeisen (-1,33 Prozent auf 63,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR) und EVN (-1,19 Prozent auf 29,00 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Österreichische Post-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 119 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,041 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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