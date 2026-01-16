Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent leichter bei 5 452,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 158,346 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 470,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,02 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 477,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 452,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,904 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 5 173,28 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 4 675,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 725,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 477,42 Punkten. Bei 5 343,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 1,42 Prozent auf 136,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,26 Prozent auf 36,20 EUR), DO (+ 1,22 Prozent auf 208,00 EUR), Andritz (+ 0,77 Prozent auf 72,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 15,66 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-5,19 Prozent auf 32,00 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 28,62 EUR), PORR (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR), voestalpine (-2,37 Prozent auf 38,66 EUR) und Lenzing (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 90 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at