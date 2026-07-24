Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 6 455,88 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 182,698 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,045 Prozent schwächer bei 6 456,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 459,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 513,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 415,00 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,43 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 6 462,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 753,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 565,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 20,63 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 3,20 Prozent auf 77,30 EUR), voestalpine (+ 2,52 Prozent auf 44,68 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 115,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,29 Prozent auf 23,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-5,82 Prozent auf 158,60 EUR), Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,40 EUR), Wienerberger (-1,47 Prozent auf 20,08 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 63,85 EUR) und STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 83,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 580 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,094 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at