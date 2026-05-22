Freitagshandel in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels stärker

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,70 Prozent auf 5 951,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 167,026 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 5 911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 910,42 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 955,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 910,66 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 5 809,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 807,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, betrug der ATX-Kurs 4 404,63 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,21 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,17 Prozent auf 123,80 EUR), Palfinger (+ 2,26 Prozent auf 33,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,06 Prozent auf 89,20 EUR), DO (+ 1,80 Prozent auf 181,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 46,84 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Verbund (-1,38 Prozent auf 60,90 EUR), CA Immobilien (-0,59 Prozent auf 25,40 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR), OMV (-0,16 Prozent auf 62,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 64,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 24 382 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,200 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at