Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX im Fokus
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30.10.2026 09:28:47
Freitagshandel in Wien: ATX zum Start leichter
Am Freitag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent leichter bei 6 443,57 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185,599 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 475,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 475,46 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 432,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 491,30 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,75 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6 856,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, notierte der ATX bei 6 454,79 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 4 747,67 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,40 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 1,86 Prozent auf 109,40 EUR), DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR), OMV (+ 1,15) Prozent auf 74,75 EUR), Verbund (+ 0,65 Prozent auf 70,00 EUR) und EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), voestalpine (-2,36 Prozent auf 41,44 EUR), Andritz (-1,72 Prozent auf 79,80 EUR), Lenzing (-1,44 Prozent auf 10,92 EUR) und STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 100,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 41 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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