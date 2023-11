Freitagshandel in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,68 Prozent auf 3 187,49 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder sind damit 106,273 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,037 Prozent auf 3 135,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 134,84 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 135,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 197,53 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 5,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 093,89 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 3 193,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 2 950,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,879 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 6,68 Prozent auf 47,94 EUR), Raiffeisen (+ 6,46 Prozent auf 15,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,57 Prozent auf 26,52 EUR), BAWAG (+ 3,34 Prozent auf 44,58 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,19 Prozent auf 116,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-4,04 Prozent auf 36,80 EUR), OMV (-2,78 Prozent auf 40,23 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,51 Prozent auf 48,45 EUR), Telekom Austria (-0,15 Prozent auf 6,69 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 19,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 970 699 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,592 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at