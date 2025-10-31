Freitagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

Am Freitagmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 4 772,74 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 137,881 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,005 Prozent schwächer bei 4 747,41 Punkten, nach 4 747,67 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 736,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 805,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,28 Prozent. Der ATX notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4 636,01 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 4 521,39 Punkten. Der ATX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Wert von 3 526,66 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 88,30 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 111,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,13 Prozent auf 31,52 EUR) und OMV (+ 0,00 Prozent auf 47,46 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-2,34 Prozent auf 64,65 EUR), STRABAG SE (-1,44 Prozent auf 68,30 EUR), PORR (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR), Vienna Insurance (-1,00 Prozent auf 44,50 EUR) und CPI Europe (-0,99 Prozent auf 16,95 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 287 631 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 33,010 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

