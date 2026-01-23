EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Index-Performance im Blick 23.01.2026 12:26:53

Freitagshandel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Am fünften Tag der Woche agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 2 747,27 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 752,18 Punkten, nach 2 752,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 757,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 744,44 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 334,04 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 1 910,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,35 Prozent aufwärts. Bei 2 757,69 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 3,01 Prozent auf 11,64 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 49,54 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 138,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,62 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,98 Prozent auf 5,86 EUR), Addiko Bank (-2,44 Prozent auf 24,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 31,65 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129 435 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX Prime präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

