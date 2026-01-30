Wienerberger Aktie
Freitagshandel in Wien: Zum Handelsstart Gewinne im ATX
Am Freitag verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 5 593,36 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 163,996 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,061 Prozent stärker bei 5 581,96 Punkten, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 614,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 581,96 Einheiten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4 747,67 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der ATX noch bei 3 852,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), BAWAG (+ 1,53 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 42,88 EUR), Erste Group Bank (+ 1,11 Prozent auf 109,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,58 Prozent auf 31,15 EUR), voestalpine (-1,07 Prozent auf 38,84 EUR), Lenzing (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR), Österreichische Post (-0,75 Prozent auf 33,05 EUR) und Wienerberger (-0,57 Prozent auf 27,82 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 34 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 8,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
