Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Marktbericht
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09.10.2026 15:58:51
Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagnachmittag steigen
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,02 Prozent höher bei 2 219,25 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,964 Prozent höher bei 2 218,10 Punkten in den Handel, nach 2 196,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 222,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 210,94 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,139 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 225,62 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 2 275,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der SLI mit 2 046,96 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,17 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 2,82 Prozent auf 262,60 CHF), UBS (+ 2,40 Prozent auf 39,76 CHF), Straumann (+ 2,19 Prozent auf 89,74 CHF), Schindler (+ 2,18 Prozent auf 262,20 CHF) und Sika (+ 2,05 Prozent auf 174,35 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swisscom (-2,33 Prozent auf 628,50 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 83,12 CHF), Helvetia Baloise (-0,39 Prozent auf 204,00 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 75,93 CHF) und VAT (-0,06 Prozent auf 673,60 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 560 479 Aktien gehandelt. Mit 306,991 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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