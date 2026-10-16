Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen

Beim SLI stehen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 2 303,48 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent fester bei 2 303,34 Punkten in den Handel, nach 2 299,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 306,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 296,95 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 3,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 220,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der SLI noch bei 2 290,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,87 Prozent auf 611,40 CHF), Holcim (+ 1,19 Prozent auf 64,78 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,10 CHF), Galderma (+ 1,16 Prozent auf 174,15 CHF) und Amrize (+ 1,13 Prozent auf 31,19 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Novartis (-1,24 Prozent auf 124,34 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 376,80 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 908,00 CHF), Lonza (-0,50 Prozent auf 600,80 CHF) und VAT (-0,32 Prozent auf 621,60 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 531 458 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at