Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI mittags steigen

Derzeit halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent auf 2 312,97 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,393 Prozent auf 2 317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 310,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 320,01 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,064 Prozent nach oben. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 2 316,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 147,18 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 2 014,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), Straumann (+ 1,61 Prozent auf 93,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 316,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 219,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Sandoz (-1,16 Prozent auf 69,72 CHF), Partners Group (-1,01 Prozent auf 744,20 CHF), Lindt (-0,84 Prozent auf 8 805,00 CHF) und Sonova (-0,42 Prozent auf 235,80 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 887 761 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 312,561 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at