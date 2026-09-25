Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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25.09.2026 17:58:47
Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsende steigen
Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,29 Prozent stärker bei 13 945,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,535 Prozent stärker bei 13 980,23 Punkten in den Handel, nach 13 905,82 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 029,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 924,90 Einheiten.
SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,534 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 14 525,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14 231,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der SMI bei 11 875,80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 67,26 CHF) und Swiss Life (+ 1,40 Prozent auf 915,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF), Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF) und Lonza (-0,14 Prozent auf 569,20 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 392 409 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 306,046 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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