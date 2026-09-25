Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen

Um 15:39 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 19 793,71 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 797,36 Zählern und damit 0,461 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 706,45 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 875,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 754,39 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,728 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 20 421,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der SPI 20 050,78 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 16 483,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 9,84 Prozent auf 0,03 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,21 Prozent auf 29,75 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,00 Prozent auf 1,07 CHF), DocMorris (+ 6,64 Prozent auf 11,40 CHF) und Medmix (+ 6,61 Prozent auf 10,48 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Xlife Sciences (-7,08 Prozent auf 10,50 CHF), ASMALLWORLD (-5,33 Prozent auf 0,71 CHF), Ascom (-2,37 Prozent auf 5,76 CHF), BACHEM (-2,11 Prozent auf 81,30 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-2,09 Prozent auf 56,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 411 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,157 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at