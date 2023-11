Freitagshandel in Zürich: Gewinne im SPI

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,16 Prozent fester bei 13 921,96 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,815 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,072 Prozent fester bei 13 909,46 Punkten, nach 13 899,51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 891,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 968,17 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 2,63 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 14 108,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 636,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der SPI einen Stand von 13 647,42 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,871 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 18,05 Prozent auf 0,20 CHF), Meyer Burger (+ 13,47 Prozent auf 0,28 CHF), Idorsia (+ 13,08 Prozent auf 2,08 CHF), Molecular Partners (+ 8,57 Prozent auf 3,80 CHF) und SHL Telemedicine (+ 6,25 Prozent auf 7,65 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-11,40 Prozent auf 0,04 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,19 Prozent auf 0,09 CHF), Talenthouse (-5,56 Prozent auf 0,00 CHF) und Tornos SA (-4,21 Prozent auf 5,46 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 17 702 244 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,059 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent gelockt.

