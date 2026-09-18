Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Kursentwicklung
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18.09.2026 09:28:55
Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 2 233,63 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 229,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 234,23 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,361 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SLI auf 2 297,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der SLI 2 215,73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 987,92 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,75 Prozent auf 605,40 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 68,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 218,00 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 53,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-1,64 Prozent auf 660,50 CHF), Helvetia Baloise (-1,60 Prozent auf 221,60 CHF), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF) und Amrize (-0,94 Prozent auf 31,52 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 628 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,649 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,96
|1,26%
|Alcon AG
|56,64
|-0,07%
|Amrize
|33,32
|0,12%
|Galderma
|166,65
|0,39%
|Helvetia Baloise Holding AG
|233,60
|-1,52%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|228,50
|0,26%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,50
|-1,56%
|Partners Group AG
|660,00
|0,92%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|383,00
|0,79%
|Sandoz
|72,32
|1,32%
|Swiss Re AG
|146,50
|-0,24%
|Swisscom AG
|693,00
|-2,12%
|UBS
|44,43
|0,68%
|VAT
|639,00
|1,91%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|635,40
|-0,90%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 236,22
|0,00%