Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 2 233,63 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 229,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 234,23 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,361 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SLI auf 2 297,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der SLI 2 215,73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 987,92 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,75 Prozent auf 605,40 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 68,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 218,00 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 53,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-1,64 Prozent auf 660,50 CHF), Helvetia Baloise (-1,60 Prozent auf 221,60 CHF), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF) und Amrize (-0,94 Prozent auf 31,52 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 628 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,649 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at