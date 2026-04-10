Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Marktbericht
|
10.04.2026 09:30:35
Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Gewinnen
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 2 110,60 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,445 Prozent höher bei 2 110,68 Punkten in den Handel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 112,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 109,46 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 076,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 2 175,41 Punkten bewertet. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 1 814,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,88 Prozent ein. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,89 Prozent auf 153,85 CHF), Holcim (+ 1,49 Prozent auf 70,62 CHF), Amrize (+ 1,21 Prozent auf 45,30 CHF), Sonova (+ 0,89 Prozent auf 181,90 CHF) und Galderma (+ 0,86 Prozent auf 158,15 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Zurich Insurance (-3,68 Prozent auf 549,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 182,20 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 680,50 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 78,98 CHF) und SGS SA (+ 0,09 Prozent auf 84,52 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 499 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,663 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|49,11
|0,10%
|Galderma
|172,00
|1,18%
|Holcim AG
|78,10
|3,22%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|194,95
|-1,91%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,37
|-0,22%
|Partners Group AG
|938,60
|0,82%
|Richemont
|166,60
|1,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|340,00
|-0,58%
|SGS SA
|90,90
|-0,81%
|Sonova AG
|196,60
|0,43%
|Swiss Re AG
|144,30
|-0,99%
|Swisscom AG
|730,00
|-1,35%
|UBS
|35,36
|-0,42%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|589,80
|-3,82%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 113,00
|0,56%
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