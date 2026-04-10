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SLI-Marktbericht 10.04.2026 09:30:35

Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Gewinnen

Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Gewinnen

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 2 110,60 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,445 Prozent höher bei 2 110,68 Punkten in den Handel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 112,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 109,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 076,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 2 175,41 Punkten bewertet. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 1 814,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,88 Prozent ein. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,89 Prozent auf 153,85 CHF), Holcim (+ 1,49 Prozent auf 70,62 CHF), Amrize (+ 1,21 Prozent auf 45,30 CHF), Sonova (+ 0,89 Prozent auf 181,90 CHF) und Galderma (+ 0,86 Prozent auf 158,15 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Zurich Insurance (-3,68 Prozent auf 549,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 182,20 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 680,50 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 78,98 CHF) und SGS SA (+ 0,09 Prozent auf 84,52 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 499 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,663 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,11 0,10% Amrize
Galderma 172,00 1,18% Galderma
Holcim AG 78,10 3,22% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,95 -1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,37 -0,22% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 938,60 0,82% Partners Group AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 90,90 -0,81% SGS SA
Sonova AG 196,60 0,43% Sonova AG
Swiss Re AG 144,30 -0,99% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 -1,35% Swisscom AG
UBS 35,36 -0,42% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 113,00 0,56%

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