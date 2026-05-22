Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 22.05.2026 17:58:58

Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester

Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester

Der SLI zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX letztendlich um 0,21 Prozent auf 2 143,87 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 2 149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 135,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 150,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der SLI mit 2 104,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 2 200,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2 001,58 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,331 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), VAT (+ 3,28 Prozent auf 617,20 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Sonova (+ 2,55 Prozent auf 209,20 CHF) und Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2 882,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 64,44 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 788 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 285,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten