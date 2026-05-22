Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Entwicklung
|
22.05.2026 17:58:58
Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester
Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX letztendlich um 0,21 Prozent auf 2 143,87 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 2 149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 135,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 150,77 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der SLI mit 2 104,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 2 200,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2 001,58 Punkten auf.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,331 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), VAT (+ 3,28 Prozent auf 617,20 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Sonova (+ 2,55 Prozent auf 209,20 CHF) und Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2 882,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 64,44 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 788 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 285,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)