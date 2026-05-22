Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester

Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX letztendlich um 0,21 Prozent auf 2 143,87 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 2 149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 135,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 150,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der SLI mit 2 104,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 2 200,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2 001,58 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,331 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), VAT (+ 3,28 Prozent auf 617,20 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Sonova (+ 2,55 Prozent auf 209,20 CHF) und Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2 882,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 64,44 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 788 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 285,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at