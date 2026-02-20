Freitagshandel in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag steht der SLI um 15:39 Uhr via SIX 0,27 Prozent im Plus bei 2 194,23 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,505 Prozent auf 2 199,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,38 Punkten am Vortag.

Bei 2 190,04 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 200,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Wert von 2 131,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 023,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 097,61 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,01 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 202,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sika (+ 2,88 Prozent auf 157,15 CHF), Temenos (+ 2,27 Prozent auf 65,30 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 197,60 CHF), Geberit (+ 1,63 Prozent auf 649,40 CHF) und Richemont (+ 1,48 Prozent auf 161,05 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Nestlé (-1,73 Prozent auf 80,02 CHF), ams-OSRAM (-1,23 Prozent auf 8,40 CHF), Swisscom (-0,99 Prozent auf 699,50 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 195,10 CHF) und Lindt (-0,55 Prozent auf 12 710,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 420 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 322,067 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at