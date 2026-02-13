Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,81 Prozent auf 2 160,97 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 2 150,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,62 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 146,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 162,68 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,127 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 160,96 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 2 074,79 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 2 121,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,464 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 4,62 Prozent auf 521,00 CHF), Schindler (+ 3,23 Prozent auf 294,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,04 Prozent auf 169,30 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 509,20 CHF) und Logitech (+ 2,67 Prozent auf 68,46 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams-OSRAM (-2,85 Prozent auf 8,53 CHF), Sonova (-1,49 Prozent auf 197,90 CHF), Straumann (-1,12 Prozent auf 97,40 CHF), Richemont (-0,87 Prozent auf 158,65 CHF) und Helvetia Baloise (-0,84 Prozent auf 189,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 897 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,53 zu Buche schlagen. Mit 5,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

